أربيل: حررنا لاجئين سوريين سلمتهم تركيا لإرهابيين

بغداد، أربيل (وكالات)

كشفت فضائيات كردية، أمس، أن قوات مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، تمكنت من تحرير لاجئين سوريين محتجزين لدى جماعات متشددة، وإعادتهم إلى الإقليم، وذلك بعد أن اعتقلتهم قوات تركية، وقامت بتسليمهم إلى ما سمي «مجاميع إرهابية». وبحسب المصدر، فقد عاد اللاجئون السوريون الليلة قبل الماضية، إلى إقليم كردستان، بعد تحريرهم من قبضة الإرهابيين. من جانب آخر، حثت الخارجية العراقية أمس، دول العالم على تسلم أطفال «الدواعش» الأجانب من غير المدانين أو من الأحداث الذين أتموا محكوميتهم، بحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد محجوب. وأبلغ محجوب مجموعة من الصحفيين في بغداد بالقول: «نحض كل البعثات في العراق، المقيمة وغير المقيمة للمبادرة بتسلم رعاياهم من الذين انتهت مدة محكوميتهم أو الأطفال غير المدانين بجرم ما». وأضاف «فاتحنا سفارات كالأذرية والروسية والألمانية وغيرها، بشأن تسلم أطفال وأحداث انتهت محكومياتهم».

وتحتجز السلطات العراقية 833 طفلاً من 14 جنسية مختلفة، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري عراقي.