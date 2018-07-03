الجرب يغزو الموصل جراء مخلفات «داعش»

بغداد (وكالات)

كشف مصدر طبي عراقي، أمس، تسجيل 150 حالة إصابة بمرض الجرب المعدي، في الجانب الغربي لمدينة الموصل. وقال الطبيب بمديرية الصحة، مؤمن عبد الغني الشهواني: «الطفيليات المسببة لمرض الجرب بدأت تنتشر في الجانب الغربي من مدينة الموصل» وعزا ذلك إلى أسباب عدة، منها عودة السكان إلى مناطقهم التي ما زالت تعاني آثار الحرب على تنظيم «داعش» ومخلفاتها القتالية. وأضاف أن من تلك الآثار انتشار النفايات وأنقاض الحرب وبقايا الجثث في كل مكان تقريباً، فضلاً عن عدم توافر الماء والكهرباء والخدمات اللازمة الأخرى، وتقصير الجهات الحكومية في توفير اللقاحات اللازمة لتطعيم السكان العائدين بمصل يحميهم من الفيروسات. وأشار الشهواني إلى أن من بين المصابين بالجرب نساء وأطفالاً، وقد بدت عليهم الأعراض الرئيسة والمميّزة لهذا المرض، كوجود حبوب صغيرة ذات لون أحمر ملتهبة، وطفح جلديّ على شكل بقع منتفخة حمراء الّلون في باطن الفخذ، وعلى البطن، وأسفل الظهر.