مقتل خبير متفجرات إيراني بانفجار في تدمر



تاريخ النشر: الأربعاء 04 يوليو 2018 بيروت (وكالات) أفادت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية التابعة لـ«الحرس الثوري» بمقتل محمد إبراهيم رشيدي (32 عاماً) خبير المتفجرات بهذه الميليشيا في سوريا، خلال معارك بمدينة تدمر في بادية حمص الأحد الماضي. ووفقاً للوكالة، فقد لقي المقدم رشيدي الخبير في وحدة التفجيرات فيما يسمى «لواء رمضان للآليات»، حتفه خلال مهمة استشارية على طريق تدمر-دير الزور. ونقلت الوكالة عن قائد وحدة التفجيرات بوحدة رمضان، أن رشيدي الذي أوفد مرات عديدة لتنفيذ مهام استشارية، قُتل بانفجار لغم كان مزروعاً على الطريق. ومنذ أسبوعين، فقدت إيران قيادياً آخر بـ«الحرس الثوري» هو العميد، شاهروخ دايي بور، الذي كان مسؤولاً في قوات إيران بحلب وضواحيها والمحافظات الشمالية المجاورة لها.