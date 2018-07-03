7 جرحى بانفجار قنبلة في مقديشو



تاريخ النشر: الأربعاء 04 يوليو 2018 مقديشو (رويترز) قالت الشرطة الصومالية، إن سبعة أشخاص أصيبوا في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في العاصمة مقديشو، أمس الأول. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، لكن حركة الشباب الإرهابية درجت بشكل متكرر على شن هجمات بالقنابل. وقال الضابط بالشرطة عبد الله حسين لـ«رويترز»، إن القنبلة زرعت في منطقة بينادير. وأضاف «القنبلة... أصابت سبعة من المارة». ويشهد الصومال أعمال عنف وغياب القانون منذ الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري في أوائل التسعينيات. ولقي أربعة مدنيين حتفهم يوم الأحد في هجمات بقذائف المورتر أعلنت حركة الشباب الإرهابية المسؤولية عنها.