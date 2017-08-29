بريطانيا تعيد فتح التحقيق في اغتيال ناجي العلي بعد 30 عاماً

أ ف ب

أعادت الشرطة البريطانية فتح التحقيق، اليوم الثلاثاء، في مقتل رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي قبل 30 عاماً تماماً بإطلاق النار عليه في أحد شوارع العاصمة لندن.

اغتيل ناجي سليم حسين العلي، رسام الكاريكاتير السياسي في جريدة «القبس» الكويتية، بطلقة في مؤخرة العنق بينما كان متوجهاً إلى مكتبه في 22 من يوليو 1987.

توفي العلي بعد دخوله في غيبوبة عن 51 عاماً في 29 أغسطس من ذلك العام.

وأعادت قيادة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية فتح القضية وطلبت من أي شخص لديه معلومات حول المسلح ورجل ثان شوهد لاحقاً يبتعد بسيارته عن المكان، أن يتقدم بها.

وتشعر الشرطة البريطانية أنه مع تغير التحالفات بمرور الوقت، فإن أشخاصا لديهم معلومات ولم يتمكنوا من الإدلاء بها في 1987 ربما يتقدمون بهذه المعلومات الآن.