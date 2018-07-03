أمير الكويت يبدأ السبت زيارة للصين

الكويت (وكالات)

يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، السبت المقبل، زيارة رسمية إلى الصين تستغرق ثلاثة أيام. وأكد مجلس الوزراء الكويتي، في جلسته أهمية هذه الزيارة المرتقبة لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الصين، خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو الجاري. وذكر المجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن هذه الزيارة ستتيح فرصاً لتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويضم الوفد الرسمي المرافق لأمير الكويت في هذه الزيارة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.