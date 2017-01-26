ما فائدة المثقفين اليوم؟

كاترين بورتوفان

ترجمة أحمد عثمان

تخلى المثقفون عن تغيير العالم، ومع ذلك، حسبما وجهة نظر الفيلسوف زيغمونت باومان، نجد أن لا غنى عنهم لفهم المخاطر التي تهددنا.

لم يزل زيغمونت باومان محتفظاً بالأمل رغم سنه الكبيرة. كان من الممكن أن يفقده، ذلك الذي عرف توتاليتاريات القرن العشرين، قبل أن يهرب مرتين منها، الأولى من بولونيا، وطنه الأمومي، في عام 1939، بسبب النازية، والثانية في عام 1968 بسبب الشيوعية.

كبروفيسور في الفلسفة والسوسيولوجيا بجامعة ليدز (بريطانيا) منذ عام 1971، لم يكف عن مساءلة الإرث الملتبس لعصر الأنوار، معترفاً بحصة البربرية الموجودة في حضارتنا. بدلاً من المجابهة الدائرة بين الخير والشر، يعتقد بضرب من فلسفة الصلاح التي لا يمكن أن تتخلى عن التمرد على الظلم والاضطهاد. باهتمامه بالديناميات الكونية للعولمة، وصف حداثتنا «السائلة» التي تصنع أفراداً منعزلين ومذعورين. فكره غير معروف إلى حد كبير في فرنسا، حيث ترجم دوماً بصورة سيئة. وفي الخريف الأخير، صدرت ترجمة كتابه الكبير «انحطاط المثقفين» الذي كتبه في عام 1987، قبل عامين من انهيار سور برلين، وبيّن في متنه التغير العميق لدور المثقفين.