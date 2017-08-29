ابتكار شرائح إلكترونية تعمل مثل الدماغ لشم المتفجرات

أ ف ب

وجد اختصاصي نيجيري في علم الأعصاب حلاً ممكناً لإشكالية كبيرة في العالم المعاصر من خلال جهاز يسمح بتجنيب المسافرين عناء الاصطفاف في طوابير للتفتيش الأمني فيما يعمل بشكل صامت على كشف المتفجرات بفضل شرائح إلكترونية قادرة على شم المواد المتفجرة.

وقدم العالم أوشيورينويا اغابي ابتكاره أخيراً في مؤتمر «تيد غلوبال 2017» (تكنولوجي، إنترتاينمنت أند ديزاين) في مدينة أروشا التنزانية، وهو جهاز طورته شركته الناشئة قادر على كشف متفجرات من دون إزعاج المسافرين.

هذا أحد الاستخدامات الممكنة لابتكار اغابي (38 عاما) وفريقه في شركة «كونيكو» في «سيليكون فالي» في كاليفورنيا.

وفي ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها الأخصائيون في مجال الذكاء الصناعي لتطوير آلات قادرة على تقليد وظائف دماغ الإنسان أو ابتكار أجهزة حاسوبية تحل بالكامل محل الإنسان على غرار ما يعمل عليه المستثمر والمخترع المتحدر من جنوب إفريقيا ايلون ماسك، وجد اغابي طريقة لتشغيل وصلات عصبية منجزة في المختبر مع دوائر كهربائية في آن واحد.

وتخلى عن مادة السيليكون المستخدمة في تصنيع معالجات المعلوماتية التقليدية مع محدوديتها ليصب اهتمامه مباشرة على الدماغ البشري «وهو أقوى معالج عرفه الكون».