ابتكار شرائح إلكترونية تعمل مثل الدماغ لشم المتفجرات

وجد اختصاصي نيجيري في علم الأعصاب حلاً ممكناً لإشكالية كبيرة في العالم المعاصر من خلال جهاز يسمح بتجنيب المسافرين عناء الاصطفاف في طوابير للتفتيش الأمني فيما يعمل بشكل صامت على كشف المتفجرات بفضل شرائح إلكترونية قادرة على شم المواد المتفجرة.
وقدم العالم أوشيورينويا اغابي ابتكاره أخيراً في مؤتمر «تيد غلوبال 2017» (تكنولوجي، إنترتاينمنت أند ديزاين) في مدينة أروشا التنزانية، وهو جهاز طورته شركته الناشئة قادر على كشف متفجرات من دون إزعاج المسافرين.
هذا أحد الاستخدامات الممكنة لابتكار اغابي (38 عاما) وفريقه في شركة «كونيكو» في «سيليكون فالي» في كاليفورنيا.
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وتخلى عن مادة السيليكون المستخدمة في تصنيع معالجات المعلوماتية التقليدية مع محدوديتها ليصب اهتمامه مباشرة على الدماغ البشري «وهو أقوى معالج عرفه الكون».
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