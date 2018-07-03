تصفية 3 إرهابيين وتدمير 285 ملجأ ومخزناً للسلاح في سيناء

القاهرة (وام)
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية القضاء على 3 من العناصر التكفيرية، وتدمير 285 ملجأ ومخزناً، و200 كجم لمادة تي إن تي، وعدد من الأنفاق في رفح، وذلك ضمن العملية الشاملة «سيناء 2018». وقالت القوات المسلحة المصرية -في بيان أصدرته أمس- إن العملية الشاملة أسفرت على مدار الأيام الماضية عن تحقيق نجاحات كبيرة في إطار الجهود المستمرة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية.
وأشار البيان إلى قيام القوات الجوية المصرية أيضا باستهداف وتدمير 5 عربات ومخزن للاحتياجات الإدارية للعناصر الإرهابية شمال سيناء. كما تم تدمير 12 عربة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة الارتكازات الأمنية، إضافة إلى تدمير نقطة لتخزين الوقود ومخزن وورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عربة فنطاس مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات.
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