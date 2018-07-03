الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي

القاهرة (وام)

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي في أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن البرلمان العربي التي عقدت أمس في القاهرة للتحضير لاجتماعات لجان البرلمان الأربع المقررة غداً وجلسته العامة المقررة غداً. ويضم وفد الشعبة البرلمانية خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وعائشة سالم بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.

كما شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي في أعمال اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان، وهي «لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب»، والتي عقدت أمس بالقاهرة تحضيراً لجلسة البرلمان العامة والمقررة غداً.

وشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أيضاً في اجتماعات اللجنة المعنية بالدول العربية الأقل نماء، واللجنة المعنية بإعداد قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي الاجتماع الثالث عشر للجنة الفرعية لحقوق الإنسان. وأكدت عائشة بن سمنوه أن اللجنة المعنية بإعداد قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي ناقشت التحضير لمؤتمر التعليم العالي والبحث العلمي الذي يضم الابحاث والتجارب العلمية والابتكارات العربية، والذي من المقرر أن يعقد في مصر.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي أيضاً في إطار دعم البحوث العلمية ومساعدة الباحثين على الاستقرار بالدول العربية، وعدم تسويق بحوثهم خارج المنطقة.

ومن جانبه، أكد جاسم النقبي أن الاجتماع الثالث عشر للجنة الفرعية لحقوق الإنسان ناقش بنداً واحداً، تناول طرح مشروع رؤية برلمانية حول تخفيف آثار الحروب والصراعات على حقوق الإنسان والتنمية في العالم العربي.