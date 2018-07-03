أبوظبي (مواقع إخبارية)

قال جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن حركة حماس «لا تعاني من مشكلة مالية، وإنما الذي يعاني أهلنا في غزة»، موجهاً حديثه إلى الدوحة، بقوله: «مطلوب من قطر ومندوبها السامي أن يلتزموا بقرارات القمة العربية التي شاركوا فيها بقمة الظهران»، التي عُرفت باسم «قمة القدس». وفي تصريحات تلفزيونية، قال محيسن، إن «القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في موقف واحد، والشعب الفلسطيني يقف خلف القيادة والرئيس محمود عباس أبومازن في رفضه لصفقة القرن». ورأى محيسن أن حركة حماس «لا تعاني من مشكلة مالية، وإنما الذي يعاني أهلنا في غزة، والرئيس أبومازن والقيادة الفلسطينية كلها حريصة دائماً على أن توفر لأهلنا في غزة كل مقومات الصمود، ولكن من دون إنهاء حماس لنتائج انقلابها وتمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة عملها ستبقى المشكلة قائمة إضافة إلى الاحتلال».