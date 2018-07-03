الميليشيا تختطف صحفياً بارزاً في صنعاء

صنعاء (الاتحاد)

اختطفت ميليشيات الحوثي الإيرانية، أمس، صحفياً بارزاً في صنعاء في واقعة اختطاف هي الثالثة خلال أقل من شهر تستهدف صحفيين في العاصمة اليمنية. وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، إن ميليشيات الحوثي اختطفت الصحفي بوكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، عبدالسلام الدعيس، صباح الثلاثاء من منزل أحد أقاربه بحي شملان شمال شرق صنعاء، مشيراً إلى أن المسلحين الحوثيين اقتادوا الدعيس إلى مكان مجهول دون إبداء أي أسباب، وأنهم صادروا هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

وأكدت وكالة «سبأ» اختطاف الحوثيين الصحفي الدعيس الذي عمل لسنوات محرراً أول للشؤون الاقتصادية بالوكالة قبل أن يتولى إدارة الإعلام برئاسة الوزراء منذ العام 2010.

وحملت وكالة الأنباء اليمنية، ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي المختطف، ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين للضغط على الميليشيا لإطلاق سراحه وإعطائه الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات القمعية ضد الصحافة والإعلام لن تزيد الجميع إلا إصراراً على مواجهة الإرهاب الميليشاوي لهذه الجماعة الهمجية. واختطفت ميليشيات الحوثي، الشهر الماضي، صحفيين اثنين في صنعاء، بحسب بيانين منفصلين لنقابة الصحفيين التي تؤكد استمرار الميليشيات باعتقال 14 صحفياً، بينهم 11 محتجزون منذ أربع سنوات في ظروف صحية سيئة للغاية.