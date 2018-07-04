الانتهاء من مشروع مياه «فرعة» في لحج

عدن (الاتحاد)

استكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية اللمسات الأخيرة من أجل افتتاح مشروع مياه «فرعة» بمديرية «المسيمير» في محافظة لحج، جنوب البلاد، ضمن المشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة في المحافظة لتطبيع الأوضاع، والتخفيف من معاناة الأهالي في المناطق المحرومة. ويتضمن المشروع حفر بئر ارتوازية وإيصال المياه إلى سكان المنطقة الذين يعانون شح الإمدادات، وتكبد معاناة كبيرة في الحصول على المياه من مناطق بعيدة.

وأشاد مدير عام مديرية «المسيمير» بالجهود الإنسانية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في دعم قطاع المياه الذي يمثل أحد أهم القطاعات الخدمية التي تحتاج إلى تدخل وتنفيذ مشاريع تنموية تخدم آلاف المواطنين والمتضررين في مناطق متفرقة من لحج.

وأضاف أن مشروع المياه في منطقة «فرعة» بـ«المسيمير» بات في مرحلته النهائية عقب استكمال حفر البئر الارتوازية وتركيب المضخة، تمهيداً لإيصال المياه إلى أبناء المنطقة.

وجاء المشروع في المنطقة النائية في لحج ضمن جملة مشاريع تستهدف إنعاش قطاع المياه وتحسين خدمات إيصالها للمواطنين في مختلف المناطق المحرومة والتخفيف من معاناة الأهالي في الحصول على مياه الشرب في ظل الوضع الاقتصادي والخدمي المتردي الذي تعيشه المنطقة.

وعبر السكان عن شكرهم وتقديرهم لاستجابة الإمارات عبر ذراعها الإنساني في تنبي مشروع عاجل للتخفيف من معاناة الأسر في الحصول على مياه الشرب، مشيدين بسرعة إنجاز المشروع الذي سيسهم بشكل كبير في إنهاء معاناة الأهالي وتوفير مصدر مياه قريب في منطقتهم، عقب سنوات من تحمل عناء البحث عن المياه في مناطق مجاورة وبعيدة.