اغتيال مسؤول أمني في عدن



تاريخ النشر: الأربعاء 04 يوليو 2018 عدن (الاتحاد) قتل مسؤول أمني وأحد مرافقيه في هجوم شنه مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية في مديرية المنصورة وسط مدينة عدن، جنوب البلاد. وأفاد مسؤول أمني في أمن عدن لـ«الاتحاد» بأن مسلحين مجهولين أطلقا النار على مدير شرطة «الشعب» الرائد وضاح الجهوري أثناء مروره في مدينة «التقنية» بالمنصورة، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل الجهوري وأحد الجنود المرافقين فيما لاذا المهاجمان بالفرار إلى جهة مجهولة. وأضاف المصدر أن قوات أمنية انتشرت في المنطقة، وشرعت بتعقب العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم. وتوعد مدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شائع بملاحقة العناصر الإجرامية التي نفذت الهجوم وتقديمهم للعدالة. في غضون ذلك، أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين، محاولة تهريب قذائف ومتفجرات كانت متوجهة صوب مدينة عدن. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الحزام الأمني في مدينة زنجبار ضبطت سيارة تحمل على متنها قذائف هاون ومتفجرات أثناء مرورها في منطقة «مثلث حسان» على الطريق الواصل باتجاه مدينة عدن.