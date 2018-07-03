10 آلاف قتيل و30 ألف جريح منذ الانقلاب الحوثي



تاريخ النشر: الأربعاء 04 يوليو 2018 عدن (الاتحاد) كشفت دراسة حقوقية عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، وإصابة 30 ألفاً آخرين، جراء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثيين منذ انقلابهم على السلطة في 2014. وأكدت الدراسة الصادرة عن مركز «البحوث والتواصل المعرفي» التي حملت عنوان «خلف أسوار الحرب»، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكبت انتهاكات بشعة بحق المدنيين في اليمن، وزادت من معاناتهم الإنسانية، مضيفة أن جرائم الاختطاف والحجز القسري بلغت خلال عام واحد 7049 جريمة، فيما وصل الإخفاء القسري إلى نحو 1910 حالات. وبحسب الدراسة، فإن «أعمال تعذيب وحشية تشهدها سجون الميليشيات، حيث تم توثيق أكثر من 5 آلاف حالة خلال 2017، في حين بلغت حالات الموت تحت التعذيب نحو 100 حالة».