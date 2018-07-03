الحوثيون يفشلون في تجنيد مقاتلين جدد

عدن (الاتحاد)

فشلت مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة عمران، في استقطاب العسكريين المنقطعين عن معسكراتهم منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014. ونقل مركز «المستقبل الإعلامي» لمحافظة عمران عن مصادر محلية في مديرية «خمر»، قولها، إن مليشيا الحوثي تلقت أول صفعة لها من مديرية «خمر»، عقب أيام من تدشينها بمركز المحافظة ما أسمتها «المرحلة الثانية من التحشيد والتعبئة لإعادة المنقطعين من العسكرين لمعسكراتهم». وفي تقرير نشره المركز نقل عن مصدر خاص من العسكريين المنقطعين أن اللجنة الحوثية الخاصة بالتحشيد والتعبئة استدعت الأيام الماضية العسكريين المنقطعين ممن تم الاتفاق عليهم خلال المرحلة السابقة، وطلبت منهم الحضور إلى مدرسة السلام بمديرية «خمر» بذريعة تسلم رواتبهم لشهر يناير 2017 فحضر العشرات منهم. المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لدواع أمنية بحسب التقرير أضاف «بعد وصول العشرات منا إلى ساحة مدرسة السلام تفاجأنا بأن هناك باصات مجهزة لأخذنا إلى أماكن الصرف حسب زعمهم».

وأردف «بعد أن أعطونا قسائم صرف الراتب مختومة من رئاسة هيئة الأركان وأخبرونا أن عملية الصرف ستتم بموجب القسيمة، ولكن في مكان الدورة التي ستعقد لنا لمدة 45 يوماً». وذكر أن اللجنة أخبرتهم أنه بعد حضور الدورة سيتم توزيعنا على المعسكرات!.