محمد بن زايد والرئيس الإريتري يبحثان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - أمس في قصر الشاطئ - فخامة أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا الصديقة الذي يقوم بزيارة إلى الدولة حالياً.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - بزيارة الرئيس الإريتري إلى الدولة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دعم علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإريتريا، خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث سموه والرئيس الإريتري علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان إمكانات وفرص التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين.