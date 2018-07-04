«دائرة النقل»: تطبيق نظام «مواقف» في جميع مناطق جزيرة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي أنه اعتباراً من 18 أغسطس المقبل ستكون قد أتمت تنظيم وقوف المركبات في جميع المناطق بجزيرة أبوظبي، وتدعو أصحاب المركبات إلى التعاون معها بضرورة التقدم في أقرب فرصة بطلب التسجيل لدى مراكز خدمة المتعاملين التابعة للدائرة، أو عن طريق موقع دائرة النقل الإلكتروني والحصول على تصاريح مواقف السكان قبل أن تدخل حيز التشغيل، وذلك تجنباً للمخالفات، علماً بأنه سيتم تفعيل خدمة التصاريح بدءاً من تاريخ التطبيق الفعلي للمنطقة المصرح فيها بالوقوف.

ونوهت دائرة النقل بأن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطتها الرامية لتنظيم وإدارة مواقف المركبات في مدينة أبوظبي بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية فيها مبينةً أنها تحقق العديد من المنافع المجتمعية والاقتصادية والبيئية، والتي من بينها: تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف المتاحة، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة، وتسيير أمور الناس في الحياة اليومية، فضلا عن توفير الانسيابية في حركة السير مع تفادي الازدحام، ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في الإمارة.

كما تسهم هذه الخطوة في التقليل من زمن البحث عن موقف وبالتالي تعزيز راحة المستخدمين، وتدعم تعزيز التوجه نحو استخدام وسائل النقل العام، وحماية البيئة من خلال تقليص الانبعاثات الناجمة عن عوادم المركبات، إضافة إلى الحفاظ على جمالية المظهر العام للإمارة، وكذلك توظيف قواعد بيانات مواقف في خدمة التخطيط العمراني والحضري والنمو السكاني، إلى جانب المحافظة على البنى التحتية من أرصفة ومرافق عامة ودعم الخطط التنموية والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.

وأشارت دائرة النقل إلى أن لكل قطاع ومنطقة خصوصية بأسلوب تنظيمها فلن يتبع في العديد منها نظام تحديد المواقف الفرعية باللونين الأسود والأزرق -(التركوازي) والمواقف الرئيسية باللونين الأبيض والأزرق - (التركوازي) والاقتصار على لوحات مواقف الإرشادية.