«المعلم» على أبواب التاريخ

روستوف أون دون (د ب أ)

فيما تأتي النتائج في مقدمة أولويات معظم المدربين في عالم كرة القدم، فإنها ليست كل شيء بالنسبة للمدرب الكبير أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، أكبر المدربين سناً في كأس العالم «روسيا 2018».

ويأمل تاباريز في قيادة فريقه إلى المربع الذهبي في المونديال الحالي من خلال التغلب على المنتخب الفرنسي في دور الثمانية بعد غد.

ويشتهر تاباريز بلقب «المايسترو» أو «المعلم»، كما تتركز تعليماته دائماً حول الإخلاص والانضباط والتواضع.

ويدين منتخب أوروجواي بالفضل الكبير في تأهله لدور الثمانية بالمونديال الحالي إلى تاباريز «71 عاماً» الذي تعود تسميته بالمايسترو أو «المعلم» لعمله السابق معلماً مدرسياً خلال مسيرته لاعباً، إضافة، لكونه رجلاً حكيماً ومحنكاً في تدريب كرة القدم.