رئيس الدولة يصدر مرسومين ويوجّه بترقية 4347 من منتسبي «الداخلية» وشرطة أبوظبي

أبوظبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2017م بترقية ضابطين اثنين من رتبة عميد إلى لواء، و66 ضابطاً من رتبة عقيد إلى عميد، و47 ضابطاً من رتبة مقدم إلى عقيد، و178 ضابطاً من رتبة رائد إلى مقدم.

وشمل المرسوم ترقية 139 ضابطاً قبل صدور المرسوم بيوم واحد، ومن ثم إحالتهم إلى التقاعد، اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم، وإحالة 24 ضابطاً إلى التقاعد اعتباراً من صدور المرسوم، وترقية 3 ضباط، ومن ثم إحالتهم إلى التقاعد بسبب الوفاة، وإحالة ضابط واحد إلى التقاعد بسبب الوفاة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2017 بترقية 11 ضابطاً من رتبة عقيد إلى عميد، و16 ضابطاً من رتبة مقدم إلى عقيد، و19 ضابطاً من رتبة رائد إلى مقدم، وشمل المرسوم ترقية 3 ضباط، ومن ثم إحالتهم إلى التقاعد.

وبناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، أصدرت وزارة الداخلية 4 قرارات وزارية قاضية بترقية 3798 من ضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين من منتسبي وزارة الداخلية، وإحالة 172 إلى التقاعد من الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي الوزارة.