استقالة مدرب بولندا

وارسو (أ ف ب)

أعلن رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم زبيجنيو بونييك، أمس، أن مدرب المنتخب آدم نافالكا سيترك منصبه في 30 يوليو الجاري، بعد الخروج من الدور الأول في مونديال روسيا، وقال بونييك في مؤتمر صحفي: «سنبحث بعد ذلك عن مدرب جديد».

بدوره، صرح نافالكا الذي تولى مهمة الإشراف على المنتخب في الأول من نوفمبر 2013: «أشعر بأني مسؤول عن عدم تحقيق أهدافنا في كأس العالم، وأننا لم نلب تطلعات المشجعين».

وخسرت بولندا في المباراة الأولى أمام السنغال 1-2، وفي الثانية أمام كولومبيا صفر - 3، وحققت فوزاً هزيلاً على اليابان 1 - صفر في المباراة الثالثة الأخيرة في الدور الأول.

وقال بونييك، الذي شكر المدرب على تعاونه مع الاتحاد: «اعتباراً من سبتمبر، يتعين علينا بدء عمل جديد، وبصراحة، أريد أن أشكر نافالكا على سنوات العمل الخمس معنا».

واعتبر المدرب من جانبه أن كرة القدم البولندية حققت تحت إشرافه «خطوة إلى الأمام»، مؤكداً أنه يترك منصبه بـ«كرامة».