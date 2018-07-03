«ماركا»: رونالدو يقترب من اليوفي

مدريد (د ب أ)

نفى نادي ريال مدريد الإسباني، ما ذكرته تقارير إخبارية مساء أمس الأول، حول أنه بصدد تقديم عرض قياسي قيمته 310 ملايين يورو «360 مليون دولار» لضم النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان التلفزيون الإسباني «تي. في. إي»، قد ذكر أن الريال مستعد لضم اللاعب مقابل هذا المبلغ، والذي يزيد بفارق كبير عن قيمة صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان في العام الماضي، والتي بلغت 222 مليون يورو.

وذكر نادي ريال مدريد في بيان بموقعه على الإنترنت: «في ضوء المعلومات التي نشرها التلفزيون الإسباني، حول العرض المزعوم من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان ولاعبه نيمار، يود ريال مدريد أن يعلن أن تلك المعلومات ليست صحيحة على الإطلاق، ريال مدريد لم يجهز عرضاً من أي نوع إلى باريس سان جيرمان أو إلى اللاعب».

وتحدث ريال مدريد عن «معلومات مغلوطة تماماً»، في تعليق على الشائعات التي أثيرت حول صفقة محتملة، بعد أن قال فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني، إن فرصة نيمار للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم، ستكون مع ريال مدريد أكبر منها مع سان جيرمان. ويشارك نيمار «26 عاماً» مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2018 المقامة حالياً بروسيا، وقد سجل للفريق هدفاً وصنع هدفاً آخر في المباراة التي انتهت بالفوز على المنتخب المكسيكي 2 - صفر، أمس الأول في الدور الثاني «دور الستة عشر».

ومن المفترض أن يستمر العقد الحالي لنيمار مع باريس سان جيرمان حتى عام 2022. وكانت التقارير أشارت إلى أن الانتقال المحتمل لنيمار، قد يحسم مستقبل النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل مع ريال مدريد.

ولم يحسم رونالدو حتى الآن مستقبله مع الريال، علماً بأن عقده من المفترض أن يستمر حتى 2021، كما يحتمل رحيل بيل عن صفوف الريال، رغم أنه سجل هدفين للفريق في شباك ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقاده للتتويج باللقب الأوروبي في 26 مايو.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية المقربة من الريال، أن يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة، شرع في مفاوضات لضم رونالدو.

ورجحت الصحيفة التي لم تذكر مصادرها، أن يوفنتوس يقترح على النجم البرتغالي عقداً لأربع سنوات، مقابل أجر سنوي يصل إلى 30 مليون يورو.