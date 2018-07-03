أوزيل يحاول الخروج من الإخفاق المونديالي بـ «قميص زيدان»

لندن (رويترز)

قرر مسعود أوزيل لاعب المنتخب الألماني وأرسنال الإنجليزي تغيير رقم قميصه مع ناديه، وارتداء رقم 10 بالموسم المقبل، بسبب حبه للفرنسي زين الدين زيدان قائد فرنسا السابق، وكأنه يحاول تغيير حالته النفسية، بعد الأزمات التي طاردته مؤخراً.

وشارك أوزيل مع ألمانيا في كأس العالم، لكنه لم يترك بصمة مؤثرة، وخرج منتخب بلاده من الدور الأول، في كبرى مفاجآت المونديال حتى الآن، وتعرض أيضاً لهجوم بسبب صورة نشرت له مع الرئيس التركي أردوغان، حيث تعود أصوله إلى تركيا.

وعرض أرسنال على أي مشجع اشترى نسخة من قميص موسم 2018-2019 ويحمل اسم ورقم أوزيل استبدال القميص مجاناً، بعدما قرر اللاعب تغيير رقمه بعد رحيل زميله جاك ويلشير الذي كان يرتدي هذا الرقم الشهير.

واعتاد أوزيل ارتداء رقم 11 منذ انضمامه لأرسنال في 2013، لكنه لم يهدر فرصة الحصول على «الرقم الاستثنائي»، بعدما أعلن ويلشير لاعب الوسط أنه لن يمدد عقده مع النادي اللندني.

وقال أوزيل لموقع النادي «زين الدين زيدان مثلي الأعلى عندما كنت طفلاً أرتدى هذا الرقم الذي لا يزال الأشهر لمركز صانع اللعب».

وأضاف لاعب الوسط الألماني: «أتطلع إلى ارتداء هذا القميص لأول مرة مع أرسنال بعد العطلة الصيفية».