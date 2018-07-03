تياجو سيلفا: مواجهة «الشياطين الحمر» أكثر تعقيداً

القاهرة (الاتحاد)

لا يفضل تياجو سيلفا قلب دفاع منتخب البرازيل وقائده، أن يركن إلى القول بأن منتخب بلاده مرشح للفوز بالبطولة، ويرى أن كونه مرشحاً لا يعني بالضرورة حصوله على اللقب.

وأضاف في تصريحات لموقع «ياهو سبورت»، أن البطولات والدورات الكبرى لا تحسم إلا على أرض الملعب وليس خارجه على الورق من خلال الترشيحات.

وعلق قائلاً: إذا كنا مرشحين بالفعل فهذا ليس شيئاً جديداً، إذ عادة ما يجمع الخبراء على ترشيحنا، ولكن العبرة بأدائنا على أرض الملعب، فهو الذي يحسم النتائج.

وتابع تياجو سيلفا: أهم شيء أن نعمل بجد ونبذل أقصى ما في وسعنا للوصول إلى المباراة النهائية وانتزاع الكأس.

ونظراً للمعاناة الشديدة التي عاناها المنتخب البرازيلي في مباراته ضد منتخب المكسيك، نتيجة الجهد الكبير المبذول فيها، حرص سيلفا على أن يوضح أهمية إعادة تأهيل اللاعبين قبل مباراة «الصدمة» ضد منتخب «الشياطين الحمر» البلجيكي في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل.

وقال: علينا أن نستريح جيداً قبل هذه المباراة، لأنها ستكون أشد تعقيداً من المباراة التي خضناها ضد منتخب «السيليستي» المكسيكي.

ورداً على سؤال بشأن ما يتعرض له زميله نيمار من عنف زائد في جميع المباريات، قال تياجو سيلفا: من الطبيعي أن ترتكب أخطاء ضد نيمار لأنه لاعب مهاري موهوب، ومن الصعب استخلاص الكرة منه.. فيضطر اللاعبون الذي يراقبونه كظله إلى ارتكاب هذه الأخطاء لأنهم يفشلون في الحد من خطورته بالطرق المشروعة، فيلجأون إلى الخشونة الزائدة والعنف.