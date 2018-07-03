لوف باقٍ في تدريب منتخب ألمانيا رغم الإخفاق

برلين (د ب أ)

حسم الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس، موقف يواكيم لوف، مدرب «المانشافت»، مؤكداً أنه سيستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني رغم صدمة الإخفاق في بداية مشوار الدفاع عن اللقب بالخروج من الدور الأول لبطولة كأس العالم، وذلك بعد مناقشة الاتحاد للموقف كاملاً خلال الأيام السابقة.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن لوف قرر، بعد التفكير لأيام، الاستمرار في المنصب، رغم صدمة إخفاق المنتخب الألماني وخروجه من المركز الرابع الأخير في مجموعته خلف السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.

وكان لوف تولى تدريب المنتخب الألماني قبل 12 عاماً، وقاده لإنجازات، على رأسها التتويج بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

كذلك توج المنتخب الألماني تحت قيادته بلقب كأس القارات 2017 بروسيا، ووصل إلى الدور قبل النهائي على الأقل في جميع البطولات الأربع الكبرى التي خاضها خلال هذه الفترة.

ومن المفترض أن يستمر العقد الحالي للوف حتى عام 2022، وتتمثل مهمته المقبلة في استعادة توازن الفريق قبل المشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، والتي يستهل مشواره فيها بلقاء نظيره الفرنسي في سبتمبر المقبل.