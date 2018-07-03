صور زرافة اصطادتها أميركية تثير الغضب على الإنترنت

(رويترز)

أثارت صور صيادة من ولاية كنتاكي الأميركية مع زرافة سوداء نافقة كانت قد اصطادتها في جنوب أفريقيا، رد فعل غاضباً على الإنترنت بعد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب آلاف من مستخدمي تويتر عن غضبهم من تيس تومسون تالي (37 عاماً)، لقتلها الزرافة في رحلة صيد الصيف الماضي. وذكرت صحيفة (يو.إس.إيه توداي)، أن تالي كتبت في رسالة تم حذفها من على فيسبوك «تحقق اليوم دعائي وتحول حلم حياتي إلى واقع.. بعد أن تم رصد هذه الزرافة السوداء النادرة ومطاردتها لفترة». وجاء في الرسالة أن عمر الزرافة أكثر من 18 عاماً ووزنها حوالي 1815 كيلوجراماً. ولم تفلح محاولات الاتصال بتالي للتعليق.

ولم تنتشر الصور إلا مؤخراً بعد أن أعاد موقع أفريكلاندبوست نشرها على تويتر الشهر الماضي، وسرعان ما انتشرت الإدانات على الإنترنت.