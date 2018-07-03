«جرينبيس» ترسل «سوبرمان» للاصطدام بمفاعل فرنسي

باريس (رويترز)

قالت منظمة السلام الأخضر «جرينبيس»، إنها أرسلت طائرة من دون طيار على هيئة «سوبرمان» للاصطدام بمفاعل نووي فرنسي، أمس الثلاثاء، لتسليط الضوء على مخاطر تعرض المنشآت النووية لهجمات خارجية. وأضافت أن الطائرة التي تحكم فيها أحد نشطاء المنظمة دخلت منطقة حظر طيران حول مفاعل بوجيه النووي التابع لشركة كهرباء فرنسا قرب مدينة ليون، ثم اصطدمت بجدار مبنى تبريد الوقود المستنفد بالمفاعل. وتابعت «تسلط هذه الخطوة مرة أخرى الضوء على هشاشة هذا النوع من المباني التي تحتوي على أكبر قدر من النشاط الإشعاعي في المفاعلات النووية».

وتستخدم فرنسا الطاقة النووية لتوليد 75 بالمئة من الكهرباء التي تحتاج إليها في 19 مفاعلاً نووياً تشغلها شركة كهرباء فرنسا الحكومية. وقالت شركة كهرباء فرنسا، إن طائرتين من دون طيار حلقتا فوق موقع بوجيه، لكن الشرطة الفرنسية اعترضت إحداهما. وأضافت «وجود هاتين الطائرتين لم يؤثر على سلامة المنشآت»، مشيرة إلى أنها ستتقدم بشكوى إلى الشرطة. وتأتي اللفتة التي قامت بها جرينبيس، أمس، بعد سلسلة من محاولات المنظمة اختراق المفاعلات النووية الفرنسية، التي تقول إنها معرضة لهجوم خارجي خاصة أحواض الوقود المستنفد، والتي يقال إنها لم تصمم للصمود في وجه هجمات خارجية، وهي الحلقة الأضعف في المفاعلات النووية الفرنسية.

لكن شركة كهرباء فرنسا ذكرت أن أحواض الوقود المستنفد متينة ومصممة للصمود أمام الكوارث الطبيعية والحوادث. كان نشطاء جرينبيس قد اجتازوا حاجزين أمنيين في أكتوبر، وأطلقوا الألعاب النارية فوق مفاعل كاتينوم النووي التابع لشركة كهرباء فرنسا.