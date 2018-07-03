السويد مع «الثمانية الكبار» بعد 24 عاماً

سان بطرسبورج (أ ف ب)

بلغ المنتخب السويدي ربع النهائي للمرة الأولى منذ 24 عاماً، بفوزه على نظيره السويسري 1- صفر مساء أمس في سان بطرسبورج، ضمن الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا، وسجل مهاجم لايبزيج الألماني إميل فورسبرج هدف المباراة في الدقيقة 66.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها السويد ربع النهائي، منذ 24 عاماً، وتحديداً منذ مونديال منذ 1994 في الولايات المتحدة، عندما أنهت البطولة في المركز الثالث.

وكررت السويد إنجازها في المونديال الأميركي، وبلغت ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها، بعد 1934 في إيطاليا، عندما حلت رابعة، و1958 على أرضها عندما حلت وصيفة، علماً بأنها حلت ثالثة في نسخة 1950 في البرازيل، غير أن نظام البطولة لم يشمل دور ربع النهائي، حيث خاضت 4 منتخبات تصدرت المجموعات الأربع في الدور الأول، دوراً نهائياً أنهته أوروجواي في الصدارة أمام البرازيل والسويد وإسبانيا.

وواصل السويديون مسيرة لافتة بدأت في التصفيات الأوروبية، حيث تأهلوا من مجموعتهم على حساب هولندا، وحرموا بنتيجة الملحق، إيطاليا بطلة العالم أربع مرات، من المشاركة في النهائيات للمرة الأولى منذ 60 عاماً، كما حجزوا بطاقتهم إلى ثمن النهائي عن المجموعة التي ضمت ألمانيا حاملة اللقب، والتي خسروا أمامها بصعوبة 1-2 بهدف سجله توني كروس في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.