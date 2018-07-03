«الشياطين الحمر» تعلموا كثيراً من أخطاء الماضي

أنور إبراهيم (القاهرة)
أشادت الصحف والمواقع الرياضية العالمية بـ «الريمونتادا» الرائعة التي حققها منتخب «الشياطين الحمر» البلجيكي أمام منتخب «أحفاد الساموراي» الياباني، بقلب النتيجة من خسارة بهدفين إلى فوز بالثلاثة، وتحدثت وسائل الإعلام الأوروبية كثيراً عن هدف الفوز الذي جاء في وقت قاتل وقبل نهاية الوقت بدل الضائع من المباراة بخمس ثوانٍ فقط.
وذكرت شبكة «إس إف آر سبورت»، أن منتخب بلجيكا بنجومه الكبار هازارد ولوكاكو وكومباني ودي بروين وفيلايني والآخرين، تعلموا من دروس الماضي، واستفادوا من الأخطاء التي ارتكبوها من قبل، هم وأسلافهم الذين خرجوا من دور الـ 16 في بطولتي مونديال البرازيل 2014 على يد الأرجنتين و«يورو 2016» على يد منتخب ويلز، وأن الجيل الحالي أثبت أن طموحه وأحلامه لا نهائية بالوصول إلى أبعد مدى في مونديال روسيا.
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وأكد التقرير أن كل من عاش خيبة الأمل والإحباطات القديمة من البلجيكيين، سواء كانوا جماهير أو مسؤولين أو لاعبين، تعلموا الدرس وباتوا على اقتناع تام بضرورة عدم تكرار الأخطاء نفسها، وإنْ كان المنتخب الياباني كاد أن يعصف بآمالهم وأحلامهم بعد أن كان متقدماً بهدفين بخلاف العديد من الفرص الحقيقية الضائعة، قبل أن ينتفض «الشياطين الحمر» ويقلبوا نتيجة المباراة رأساً على عقب ويحسموها في خمس ثوانٍ فقط، هرباً من الوقت الإضافي وركلات الترجيح.
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وتطرق التقرير إلى الحديث عن نقاط فنية مهمة كانت سبباً في فوز منتخب بلجيكا بالمباراة، منها الكرات العرضية في منطقة الجزاء، والتي كان أغلبها يذهب لمصلحة مهاجمي بلجيكا نظراً لفارق الطول بينهم وبين مدافعي اليابان، كما وضح فارق اللياقة البدنية لمصلحة لاعبي بلجيكا بعد أن استنفد لاعبو اليابان جهدهم الكبير في الشوط الأول ونصف الشوط الثاني، ما صنع الفارق في النهاية.