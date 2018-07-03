«البلجيكي».. سابع فريق يفوز بعد التأخر بهدفين أو أكثر في تاريخ المونديال

موسكو (د ب أ)

صعد المنتخب البلجيكي إلى دور الثمانية، بعد أن حقق انتصاراً مثيراً أمام نظيره الياباني، وتغلب عليه 3 /‏‏ 2 أمس الأول في دور الستة عشر.

وحول المنتخب البلجيكي تأخره بهدفين إلى الفوز 3 /‏‏ 2، ليصبح سابع منتخب في تاريخ المونديال ينجح في تحويل تأخره بهدفين أو أكثر إلى الفوز مع نهاية المباراة، حسب إحصائية للاتحاد الدولي للعبة «الفيفا». وتجدر الإشارة إلى أن إحصائية «الفيفا» لا تتضمن مباراة منتخبي ألمانيا الغربية وفرنسا في الدور قبل النهائي لمونديال 1982، والتي شهدت تعادل ألمانيا الغربية 3 /‏‏ 3 بعد أن تأخرت 1 /‏‏ 3، ثم فاز الفريق الألماني بضربات الجزاء الترجيحية، لكن المباريات التي تحسم بضربات الجزاء الترجيحية تدرج ضمن نتائج التعادل لدى الفيفا.