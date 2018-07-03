دي بروين: انتصارنا لا يعني شيئاً حتى الآن

روستوف (د ب أ)
قال لاعب خط الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، إن انتصار منتخب بلاده على نظيره الياباني، لن يعني شيئاً إذ خسر منتخب بلجيكا أمام البرازيل في مباراتهما بدور الثمانية.
ويتطلع المنتخب البلجيكي وجماهيره إلى أن يمثل الانتصار المثير في مباراة أمس، نقطة تحول وانطلاقة نحو إنجازات أفضل لما وصف بالجيل الذهبي للمنتخب البلجيكي.
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وكان دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قد لعب دوراً في هدف الفوز 3/ 2 الذي سجله زميله ناصر الشاذلي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة. وقال دي بروين، اللاعب السابق لفريقي فيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين، في تعليقه على تأخر بلجيكا بهدفين ومواجهة شبح الخروج من دور الستة عشر خلال مباراة أمس قبل قلب الموازين: «في بطولة كهذه، ستمر عليك دائماً لحظات عصيبة. ولكن يجب ألا تستسلم حينها وإنما تستغل لحظات التألق من أجل تسجيل هدف». وأضاف: «فعلنا ذلك.. لدينا إمكانيات عالية كفريق، ولكن يفترض أن نطور بعض الجوانب الدفاعية».
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ومن جانبه، قال الشاذلي الذي شارك من مقعد البدلاء في الدقيقة 65، كما شارك مروان فيلايني من مقعد البدلاء: الفوز «كان مهماً للغاية لتعزيز الثقة»، مؤكداً أنه ألقى الضوء على القوة الذهنية للاعبي المنتخب.