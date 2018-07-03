أكيرا نيشينو: لم نتوقع تسجيل الهدف الثالث بهذه الطريقة

روستوف (د ب أ)
أعرب أكيرا نيشينو، المدير الفني للمنتخب الياباني، عن شعوره بالإحباط بعد خروج فريقه من دور الستة عشر،
وقال نيشينو عقب المباراة التي سجلت فيها بلجيكا هدفها الثالث في الدقيقة الأخيرة: «كنا نرغب في الفوز، وسنحت لنا الفرصة».
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وتابع نيشينو قائلاً: «عندما نفذنا الركلة الحرة والركلة الركنية، كنا نرغب في حسم اللقاء وإنهائه، بالطبع في تلك اللحظة كنا نفكر مثل الكثيرين في أننا سوف نذهب إلى الوقت الإضافي». وأكمل: «لم أكن أتصور أنهم سيقومون بهجمة مرتدة مثل هذه، اللاعبون أيضاً لم يكونوا ينتظرون هذا، الكرة دخلت إلى الشباك في غضون ثوانٍ قليلة، في تلك اللحظة شعرت بالسخط على الطريقة التي تعاملنا بها مع تقدمنا في النتيجة».