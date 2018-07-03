أكيرا نيشينو: لم نتوقع تسجيل الهدف الثالث بهذه الطريقة

روستوف (د ب أ)

أعرب أكيرا نيشينو، المدير الفني للمنتخب الياباني، عن شعوره بالإحباط بعد خروج فريقه من دور الستة عشر،

وقال نيشينو عقب المباراة التي سجلت فيها بلجيكا هدفها الثالث في الدقيقة الأخيرة: «كنا نرغب في الفوز، وسنحت لنا الفرصة».

وأضاف قائلاً: «كنا نتطلع لتسجيل هدف الفوز، لم نكن نتوقع هجمة مرتدة مثل هذه، لقد حسمت المباراة»، في إشارة إلى الهدف البلجيكي الثالث بأقدام اللاعب ناصر الشاذلي، والذي جاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وسعت اليابان التي كانت متقدمة في نتيجة اللقاء بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 69، إلى التأهل إلى دور الثمانية للمونديال للمرة الأولى في تاريخها.

وتابع نيشينو قائلاً: «عندما نفذنا الركلة الحرة والركلة الركنية، كنا نرغب في حسم اللقاء وإنهائه، بالطبع في تلك اللحظة كنا نفكر مثل الكثيرين في أننا سوف نذهب إلى الوقت الإضافي». وأكمل: «لم أكن أتصور أنهم سيقومون بهجمة مرتدة مثل هذه، اللاعبون أيضاً لم يكونوا ينتظرون هذا، الكرة دخلت إلى الشباك في غضون ثوانٍ قليلة، في تلك اللحظة شعرت بالسخط على الطريقة التي تعاملنا بها مع تقدمنا في النتيجة».