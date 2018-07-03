«القميص 10».. يظهر أخيراً

ريو دي جانيرو (د ب أ)
احتفت الصحافة البرازيلية الصادرة أمس، بالفوز الذي حققه منتخب البرازيل على نظيره المكسيكي بهدفين في دور الستة عشر، كما أشادت بتألق نجم وقائد الفريق نيمار دا سيلفا.
وقالت صحيفة «فوليا دي ساو باولو» في عنوانها الرئيسي: «نيمار كان هو نيمار». وأضافت: «في كل مباراة ماذا يحدث؟، يحتفظ بالكرة بشكل أقل، وقليلاً ما يعترض على الحكم، في كل مباراة يلعب بجماعية أكبر والمنتخب يؤدي بشكل أفضل.
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من جانبه، احتفى موقع «جلوبو سبورت» البرازيلي على الإنترنت بفوز البرازيل، وقال في عنوان رئيسي: «البرازيل في القمة»، وتحدث عن نيمار قائلاً: «على عكس البرتغالي كريستيانو رونالدو أو الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي كان حاسماً في دور الستة عشر ومستمراً في التقدم».
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وتابعت: ما رأيناه بعد 25 دقيقة كان أداءً مثالياً وقوياً من قبل أحد المرشحين للفوز باللقب، وهم لم يعودوا كيثرا. وتساءلت صحيفة «لانسي» قائلة: ميسي؟، كريستيانو رونالدو؟، وأجابت بنشر صورة لنيمار وكتبت بجوارها: أسطورة: أنا هنا.