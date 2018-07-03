نيمار: الانتقادات تحاول التقليل من قدري

سامارا (د ب أ)

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أنه لا يرغب في التحدث مع الصحفيين، بسبب الانتقادات التي يتلقاها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عقب فوز البرازيل أمس الأول، 2 - صفر على المكسيك في دور الستة عشر للمونديال: أعتقد أن الانتقادات تحاول الانتقاص من قدري، ولكن لا أهتم بها.

وحتى أمس الأول، لم يكن نيمار يقدم الدور المؤثر المأمول منه في المونديال، ولكنه تألق بشكل لافت أمام المكسيك وسجل هدفاً، وشارك في صناعة الهدف الثاني بشكل رائع.

وأضاف، نيمار قائلاً: أنا لا أتحدث مع الصحافة لأنني لا أرغب في إثارة الجدل، العالم كله يتحدث، ولكن ما أرغب فيه أنا هو اللعب ومساعدة الفريق، أنا هنا لكي أفوز وأساعد الفريق.

وتابع: أشعر بأنني أفضل في كل مرة، وأنا سعيد للغاية، ليس فقط من أجل أدائي الفردي، ولكن من أجل الفريق ككل، نحن نتحسن بشكل أكبر في كل يوم.

وقبل دقائق من تصريحات نيمار، اتهم خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للمكسيك، النجم البرازيلي وبقية لاعبي «السامبا» بأنهم يبالغون في ردود أفعالهم.

وأضاف أوسوريو قائلاً: الحكم يوقف اللعب في كل مرة يكون هناك احتكاك بسيط بين اللاعبين، واحتسب أخطاء غير صحيحة، يجب أن يكون هناك لعب رجولي وحاسم، وليس هزلياً.