ماركيز.. نهاية حقبة «القيصر»

سامارا (د ب أ)

خاض المدافع المكسيكي المخضرم رافايل ماركيز، أمس الأول، آخر مباراة له في مسيرته، بقميص منتخب بلاده أمام البرازيل في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018.

واعتزل ماركيز «39 عاماً»، الملقب بـ «القيصر»، بعد عقدين من اللعب في أفضل مستويات الكرة العالمية، وبعد أن خاض منافسات المونديال خمس مرات.

وقال ماركيز أمس الأول، بعد سقوط المكسيك 2 - صفر أمام البرازيل: «لم تكن هذه هي النهاية التي كنت أتطلع إليها».

وشارك ماركيز أمس الأول في مباراته الأخيرة مع المنتخب المكسيكي ضمن التشكيلة الأساسية، محققاً إنجازاً جديداً في مسيرته، حيث أصبح اللاعب الأول في العالم الذي يشارك في خمس مباريات في دور الستة عشر للمونديال، كما أصبح أكبر اللاعبين سناً «39 عاماً و139 يوماً» الذي يخوض منافسات الأدوار الإقصائية في نهائيات كأس العالم، بعد الإنجليزي ستانلي ماثيوس عام 1954 «39 عاماً و145 يوماً».