4 يوليو.. معجزة بيرن

في مثل هذا اليوم من عام 1954 حقق المنتخب الألماني الغربي لقب بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه عندما تغلب على المنتخب المجري في النهائي 3-2 في البطولة التي استضافتها سويسرا.

ويعتبر اللقب الأول الأصعب في مشوار المنتخب الألماني، لأنه جاء أمام أبرز المرشحين في تلك النسخة، إضافة إلى أنهم واجهوا منتخب المجر في النهائي، والذي فاز عليهم في الدور الأول بنتيجة ساحقة 8-3، قبل مواجهة نهائي البطولة، وفي أول 10 دقائق تقدم المنتخب المجري بهدفين نظيفين، ولكن الألمان عادوا من بعيد وسجلوا ثلاثة أهداف لتسمى هذه المباراة، بمعجزة بيرن، المدينة السويسرية التي استضاف ملعبها المباراة.