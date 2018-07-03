«الظل» يعزز نجاحات كرواتيا

مراد المصري (العين)

يبدو أن كرواتيا لا تعتمد على زلاتكو داليتش مدرب نادي العين السابق فقط من أجل مواصلة رحلتها الناجحة في نهائيات كأس العالم، بعدما تم الكشف عن عنصر خفي يساهم في تعزيز هذه النجاحات وهو مارك روشون، محلل الفيديو والأداء الخاص الذي يعمل بنادي العين، وتمت الموافقة على تواجده مع منتخب بلاده لمساعدة الطاقم الفني خلال المونديال.

ويمتلك روشون علاقة طويلة الأمد مع زلاتكو حيث انضم إليه ضمن الجهاز الفني للعين عام 2015، وذلك بعد رحلة في الملاعب الإنجليزية مع ساوثهامبتون وتوتنهام وبورتسموث، واستمر في مشواره تحت قيادة المدرب الحالي زوران ماميتش، حيث يتخصص في تحليل الأداء من خلال الفيديو سواء لفريقه أو للمنافسين بمراقبة التحركات وكيفية بناء الهجمات وغيرها من العوامل التي توفر للمدرب المجال لاختيار أوراقه وأسلوب اللعب الأفضل بحسب المنافس الذي سيواجه ليكون جاهزا تماما له.

وأبرزت وسائل الإعلام الكرواتية الدور الذي يقوم به روشون في «الظل»، وذلك من خلال تصريحات زوران ماميتش، الذي قال: بدأت علاقتي مع روشون في العين حينما خلفت زلاتكو، وحينما سألت عنه سمعت الكثير من الأمور الجيدة، لذلك قررت أن يستمر معي، وحينما طلب مني زلاتكو استعارته لمساعدته في عمليات التحليل للمنتخب الكرواتي وافقت على ذلك لكنه ما زال يعمل في العين وسيعود بعد نهاية مهمته بتوقيت يتزامن مع انطلاق تحضيراتنا للموسم الجديد.

وتابع: روشون ممتاز للغاية وثمين، ومن خلال عمله فإنه يعتبر عنصرا مهما للمنتخب الكرواتي حاليا، إنه يتابع الجوانب البدنية للاعبين وتحركاتهم سواء في التدريبات أو المباريات وتحليل السرعة وكثافة الجهد وهذا أمر بشكل مبسط حيث إن عمله أكثر تعقيدا، حيث يقوم بمهمة مضاعفة خلال الوقت الحالي نظرا لحاجته لتحليل أداء منتخب كرواتيا والمنتخبات المنافسة له في ظرف أيام معدودة ومتتابعة.

وكشف زوران أنه لا يتم التواصل مع روشون خلال سير المباراة حينما يلعب العين، لكنه يشاركنا بملاحظاته والاستنتاجات بين الشوطين فقط في محاولة للأخذ بها لتفادي الوقوع في الأخطاء مجددا.

وقامت وسائل إعلام كرواتية بوصف روشون بالسلاح الاسكتلندي السري رفقة المنتخب، حيث إن روشون صاحب الجنسية الاسكتلندية بات من أهم العناصر مع تطور كرة القدم.

وقال روشون إن دوري ببساطة يتمحور حول مساعدة المدربين حيث أقدم المعلومات لهم بما يساعدعم على اتخاذ أفضل القرارات، التحليل عقب المباريات مهم للاعبين وخطوة احترافية للغاية تساعدهم على تحسين أدائهم وتفادي الأخطاء في المرة المقبلة.