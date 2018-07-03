«مؤشِّر المعرفة العالمي» أداة معيارية لرصد الواقع

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تواصل مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جهودهما المشتركة للعمل على إطلاق مؤشر المعرفة العالمي للعام 2018، والذي تُعْلَن نتائجه خلال فعاليات «قمة المعرفة»، الحدث المعرفي السنوي الأبرز على مستوى المنطقة، والذي تنظِّمه المؤسَّسة هذا العام خلال شهر ديسمبر المقبل تحت شعار «الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة»، ليشكِّل ملتقىً دولياً لروَّاد المعرفة والخبراء وصنَّاع القرار من جميع أنحاء العالم، للمناقشة والتباحث وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات إنتاج ونشر وصناعة المعرفة.

تشخيص نوعي

وتسعى المؤسَّسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال مؤشِّر المعرفة العالمي الذي يأتي ضمن مبادرات «مشروع المعرفة العربي»، إلى توفير أداة معيارية دقيقة وموضوعية ترصد حال المعرفة لدى دول العالم، والفرص والتحديات التي تنتجها، كما يهدف المؤشِّر إلى تقديم تشخيص نوعي لواقع المعرفة على مستوى العالم، يدعم الحكومات والجهات المعنية على تقييم الأداء وتطوير الخطط التنموية في شتى المجالات.

وحول الموضوع، قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة: إنَّ مؤشر المعرفة العالمي، شكَّل أداة مهمة لدعم خطط التطوير والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم، وقد حرصنا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تكثيف الجهود، للتعريف بالمؤشِّر، ونشر نتائجه التي توضِّح عمق العلاقة بين المعرفة والتنمية في معظم مناطق العالم، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات المتخصصة التي شهدت اهتماماً كبيراً من قبل الحكومات والجهات المعرفية والأفراد في تلك الدول.