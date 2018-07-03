«العنبر» كنز زراعي عراقي ضحية الجفاف

الديوانية (أ ف ب)

يقف المزارع أمجد الخزعلي أمام منزله في الديوانية جنوب العراق، واضعا يديه على خاصرتيه، ومحدقا بحزن في أرض شاسعة ورثها عن أجداده، صارت بورا نتيجة حظر الدولة لزراعة الأرز بسبب الجفاف الشديد.

هي المرة الأولى التي لن يتمكن فيها الخزعلي هذا الموسم من زراعة أرز «العنبر»، الأكثر شهرة في المنطقة الجنوبية من العراق منذ قرون، وسمي بهذا الاسم لرائحته المشابهة للعنبر.

ويقول الخزعلي بجلابيته وكوفيته البيضاء والسوداء «لا أطيق النظر إلى أرضي وتربتها لا تعانق العنبر، هكذا اعتدنا منذ مئات السنين حين كان الأجداد يزرعونها».

ويملك الخزعلي مع أبناء عمومته قرابة 800 دونم زراعي (ما يقارب مليوني متر مربع وفق مقاييس العراق)، في قرية أبو تبن بناحية غماس غرب الديوانية، وتسمى شلبية أي مخصصة لزراعة الأرز.