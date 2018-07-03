الإمارات تبحث تعزيز التعاون الجمركي مع 5 دول

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الإمارات في اجتماعات الدورة 132 لمجلس منظمة الجمارك العالمية التي عقدت نهاية الشهر الماضي على مدى 3 أيام في مقر منظمة الجمارك العالمية ببروكسل.

وترأس وفد الدولة محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وضم الوفد محمد مير السراح، مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة، وسعود سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية، وفاطمة محمد عقيل عباسي، تنفيذي العلاقات الدولية بالهيئة. وعلى هامش الاجتماعات، عقد المدير العام للهيئة، اجتماعات ثنائية مع رؤساء وفود عدد من الدول، من أبرزها أستراليا والصين والولايات المتحدة واليابان وإيطاليا. وتم خلال الاجتماعات تناول العلاقات الجمركية الثنائية، وإمكانية تبادل الخبرات والمعلومات الجمركية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات، وتلك الدول عبر توقيع اتفاقيات تعاون فني جمركي.

وقال محمد بوعصيبة، إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة للوقوف على آخر المستجدات والقضايا المطروحة على الساحة الاقتصادية والجمركية العالمية، مشيراً إلى أن مشاركة الإمارات في الاجتماع، تعكس حرص الدولة على ممارسة دورها الفاعل في خريطة التجارة العالمية، ومشاركتها في تطوير ودفع العمل الجمركي العالمي، للوصول إلى مجتمع آمن وتجارة عادلة.