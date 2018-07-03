«أراضي دبي» تطلق خدمة الدفع الذكي

دبي (الاتحاد)

فعلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خاصية الدفع الذكي من خلال تطبيقي «أبل باي» و«سامسونج باي». وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية حكومة دبي الذكية، ودعم الأداء الحكومي المتميز القائم على استخدام أحدث تقنيات العصر.

وقال سعد عبدالله الحمادي، مدير أول إدارة الشؤون المالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «على ضوء انتشار استخدام الهواتف الذكية على نطاق واسع بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب إمكانية الاستفادة منها في الأعمال اليومية، فقد بات من اليسير توظيفها أيضاً في مختلف متطلبات الحياة، لتسهيل الإجراءات على مستخدمي تلك الهواتف. وبناءً على ذلك، قامت إدارة الشؤون المالية في أراضي دبي، بإضافة هذه الخاصية لتسهيل العملية على العملاء».