تسهيل ترخيص المستثمرين الأجانب في دبي

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع «في إف إس غلوبال»، لتمكين المستثمرين من إتمام الإجراءات الإدارية بسرعة وسهولة وكفاءة تامة، بما في ذلك إجراءات التأشيرات، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتندرج الاتفاقية في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار من أجل تسهيل رحلة المستثمرين واستقطاب كبريات الشركات العالمية إلى إمارة دبي، وتوفير السبل اللازمة لها لبناء حضور قوي ضمن الأسواق المحلية والإقليمية. ووقع الاتفاقية كل من فهد القرقاوي، المدير التنفيذي ممثلاً مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، زوبين كاركاريا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «في إف إس غلوبال».

وبموجب بنود الاتفاقية، تتولى «في إف إس غلوبال» مسؤولية إتمام المهام الإدارية كافة المتعلقة بالتأشيرات وجوازات السفر وإدارة الهوية وبرامج المواطنة عن طريق الاستثمار للمستثمرين من شركاء مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.