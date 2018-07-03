«أدنوك» تمنح «الإنشاءات البترولية» عقداً بـ 633 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عقداً على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لتطوير حقل بوحصير، بهدف زيادة الإنتاج فيه من 8 آلاف إلى 16 ألف برميل يومياً، بقيمة 633 مليون درهم (172 مليون دولار).

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، إحدى الشركات التابعة لشركة صناعات، في بيان أمس: «إن العقد الجديد يشمل أعمال الهندسة وشراء المواد والتوريد والتصنيع والنقل وتركيب منصة جديدة ومد خطوط أنابيب لنقل النفط والماء، بالإضافة إلى تركيب كيبل بحري بطول 3 كيلو مترات، إلى جانب كيبل ألياف بصرية بطول 16 كيلو متراً يربط منصة بوحصير 2 بجزيرة زركو».

وأضاف أن العقد يشمل أيضاً بناء وتعديل مرافق جديدة في كل من جزيرة داس وجزيرة زركو، متوقعاً إنجاز المشروع نهاية عام 2019.

وقال الظاهري: «فخورون بهذه الثقة التي تعكس المستوى الفني المتقدم الذي وصلت إليه الشركة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية»، مشيراً إلى أن شركة (أدنوك) تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

وأكد الظاهري أن الإدارات المتخصصة وفرق العمل من ذوي الخبرة والتخصص في الشركة تباشر العمل، بما يتوافق مع متطلبات وتوقعات العميل بشكل كامل، بما يضمن الإنجاز في الموعد المحدد، مع مراعاة أعلى درجات معايير الجودة والسلامة.

وأضاف، أن الشركة تفخر بكوادرها الوطنية المؤهلة والمدربة وذات الخبرات الفنية المتقدمة التي بفضلها تمكنت الشركة من زيادة حصتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز مستوى تنافسيتها محلياً وعالمياً.

يشار إلى أن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية تعد من الشركات الكبرى في المنطقة في مجال الأعمال الإنشائية الخاصة بحقول النفط والغاز، وقد تم إنشاؤها في عام 1973 من قبل حكومة أبوظبي التي تمتلك 70% من الشركة عبر شركة صناعات أبوظبي، و30% لشركة اتحاد المقاولين «CCC»، وتمكنت الشركة من تكوين قاعدة صلبة من خلال تأسيس أكبر ساحة تصنيع في المنطقة، وكذلك امتلكت الشركة أكبر أسطول بحري متخصص في مجال النفط والغاز في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا.