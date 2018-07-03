البنوك الوطنية تستقطب 50.7 مليار درهم ودائع جديدة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت البنوك الوطنية نحو 50.7 مليار درهم ودائع جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، ليرتفع رصيد محفظة الودائع لديها إلى 1.4706 تريليون درهم بنهاية مايو 2018 مقارنة مع 1.4199 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017، في حين انخفض الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية لدى البنوك الأجنبية بالدولة، بقيمة 6.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها ليستقر رصيدها عند مستوى 201.2 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.

بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، استحوذت البنوك الوطنية (22 بنكاً) على 84.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة، بعد ارتفاع موجوداتها بقيمة 42 مليار درهم خلال 5 أشهر، لتبلغ 2.375 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي، فيما استقرت أصول البنوك الأجنبية (38 بنكاً) عند نحو 360 مليار درهم دون تغيير يذكر خلال الفترة.

وفيما قدمت البنوك الوطنية نحو 31 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة، فإن البنوك الأجنبية منحت عملائها نحو 6 مليارات درهم خلال 5 أشهر.

وتوزعت القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك الأجنبية لعملائها على 3.7 مليار درهم ذهبت للعملاء غير المقيمين، و2.3 مليار درهم المقيمين.