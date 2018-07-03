«الاتحاد للطيران»: هيكل جديد يعيد تنظيم المجموعة لـ 7 أقسام

رشا طبيلة (أبوظبي)

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران، أمس، تطبيق هيكل تنظيمي ونموذج تشغيلي، جديدين بهدف الاستمرار في تحقيق المهمة المنوطة بها، وذلك مع شروع المجموعة في المرحلة التالية من برنامجها لتحويل الأعمال.

في إطار الهيكلة الجديدة التي تسري بأثر فوري، سيعاد تنظيم المجموعة إلى سبعة أقسام عمل تشمل العمليات التشغيلية، والشؤون التجارية، والصيانة والإصلاح والعَمرة، والموارد البشرية، والشؤون المالية، وخدمات الدعم، وتحويل الأعمال، تحت قيادة فريق الإدارة التنفيذية الجديد الذي يرفع تقاريره مباشرة إلى توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي للمجموعة الذي يتولى كذلك مسؤولية قيادة الاتحاد للطيران.

وتمثل عملية إعادة التنظيم الخطوة التالية التي من شأنها أن تضمن ملاءمة المجموعة للغرض الذي تأسست من أجله، والازدهار كمؤسسة تركز على الضيوف والموظفين، وتقوم على الابتكار والسلامة والاستدامة، ودعم رؤية أبوظبي من أجل المستقبل.

وفي هذا السياق، قال محمد مبارك فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: «مع قرب مرور 15 عاماً على انطلاق الاتحاد للطيران إلى الأجواء، تأتي إعادة هيكلة المجموعة وفريق القيادة لمساعدتنا على وضع الأسس الراسخة للمجموعة لتحقيق القيمة المثلى لها، إضافة إلى تبسيط وترشيد العمليات، واغتنام الفرص التي تمكنها من التركيز على تحسين الأداء التشغيلي لأعمالها الأساسية».