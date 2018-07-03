مطار دبي الأفضل عالمياً في التسوق



تاريخ النشر: الأربعاء 04 يوليو 2018 دبي (الاتحاد) فاز مطار دبي الدولي بلقب «أفضل مطار في مجال بيئة التجزئة»، خلال حفل جوائز تجزئة السفر 2018 الذي تم تنظيمه مؤخراً في سنغافورة. وتم اختيار أسماء المرشحين لفئات المطارات من نتائج استبيان يغطي تجربة آلاف المسافرين عبر أفضل 42 مطاراً حول العالم خلال مدة 6 أشهر.وقال يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: «ما يميز بعض الجوائز اختيار عملائنا مطار دبي الدولي ليكون الخيار الأول لهم بناءً على تجربتهم الخاصة. وهذا أكبر اعتراف بجهودنا المبذولة لضمان التطوير المستمر لتجربة وخيارات العملاء، بالتعاون مع شركائنا على كامل نطاق المطار. إننا مسرورون جداً بتلقي هذه الجائزة بالاشتراك مع السوق الحرة بدبي».