حاتم فاروق (أبوظبي)

تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، 12750 شكوى من عملاء «اتصالات» و«دو» خلال النصف الأول من العام الجاري، تتعلق بمستوى خدمات «المتحرك - الثابت - الإنترنت» ورضا العملاء والمشتركين عن الخدمات المقدمة بالقطاع، بحسب بيانات صادرة أمس عن الهيئة.

وكشفت الهيئة، أن نصيب شركة «اتصالات» من عدد الشكاوى الواردة من عملائها كان 6001 شكوى منذ بداية العام، وحتى نهاية يونيو، فيما استحوذت شركة «دو» على نحو 6749 شكوى خلال الفترة نفسها.

وقالت الهيئة: «إن تقرير الشكاوى يأتي ضمن جهود الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تحسين خدمة العملاء ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة، وبما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي في ضمان تقديم الخدمات للعملاء، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية».

وفيما يتعلق برضا العملاء عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، أشارت الهيئة إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين بلغ 12492 شكوى، خلال النصف الأول، استحوذت شركة «اتصالات» منها على 5859 شكوى، فيما كان عدد الشكاوى الواردة من عملاء «دو» نحو 6633 شكوى.

وأظهرت نتائج استطلاع رأي قامت به هيئة تنظيم الاتصالات، أن 58.29% من عملاء «اتصالات» أبدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فيما عبر 21.39% عن عدم رضاهم، بينما كان 20.33% منهم حيادياً.

أما عملاء «دو»، فأكد 62.67% منهم رضاهم عن الخدمات المقدمة، خلال الفترة نفسها، فيما أعرب 17.96% منهم عن عدم رضاهم، بينما 19.37% منهم حيادياً.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات تلقت نحو 22071 شكوى من عملاء ومشتركي الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات بالدولة «اتصالات - دو» خلال عام 2017، منها 12391 شكوى من عملاء «اتصالات»، ونحو 9680 شكوى، من عملاء «دو».

وبحسب الهيئة فإنه تم إغلاق 97.63% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 98.28% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، موضحة أنه تم حل 1.1% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 0.65% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.