استقرار معدل أسعار السلع والخدمات خلال مايو

أبوظبي (الاتحاد)

استقر معدل أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية والمتداولة «التضخم» في الدولة خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل من العام الجاري، حيث سجل معدل التضخم انخفاضاً طفيفاً بلغ 0.06 نقطة ليصل إلى 111.08 نقطة بنهاية مايو مقابل 111.15 نقطة في أبريل 2018، بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس.

وسجلت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، انخفاضاً خلال شهر مايو 2018 مقداره 0.51 نقطة مقارنة بشهر أبريل من العام الجاري، فيما سجلت أسعار الأغذية والمشروبات انخفاضاً مقداره 01.50 نقطة، نتيجة للانخفاض في أسعار الأسماك والخضراوات والفواكه.