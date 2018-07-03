ركلات ولكمات في سلة أستراليا والفلبين

كانبيرا (د ب أ)

اندلع شجار عنيف بين لاعبي المنتخبين الأسترالي والفلبيني، خلال مباراتهما أمس الأول، في مانيلا، عاصمة الفلبين ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2019 لكرة السلة.

وتبادل اللاعبون الركلات واللكمات والتراشق بالمقاعد، وجرى طرد تسعة لاعبين من المنتخب الفلبيني، ولم يتبق من الفريق سوى ثلاثة لاعبين، كما طرد أربعة لاعبين من الفريق الأسترالي، قبل أن تنتهي المباراة بفوز أستراليا 89 /‏‏‏ 53.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق الأسترالي 79 /‏‏‏ 48، قبل أربع دقائق من نهاية الربع الثالث للمباراة، اندلعت المشاجرة بين اللاعبين في استاد بولاكان القريب من العاصمة مانيلا.

وتورط في الشجار لاعبون وأعضاء من الجهاز الفني من الفريقين، إلى جانب عدد من المشجعين دخلوا أرض الملعب، وتوقف اللعب لأكثر من 30 دقيقة، وبعدها أشار الحكم بمواصلة اللعب، رغم أنه لم يتبق من المنتخب الفلبيني سوى ثلاثة لاعبين داخل الملعب.

وتجدر الإشارة إلى أن قوانين اللعبة تنص على ضرورة استمرار المباراة طالما أن أكثر من لاعب واحد فقط بالفريق.