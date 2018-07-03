راجون روندو ينضم إلى «الملك» في ليكرز

لوس أنجلوس (أ ف ب)

بعد ساعات قليلة من انتقال نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس إلى لوس أنجلوس ليكرز، أفادت تقاير صحفية بأن راجون روندو الذي ساهم في فوز بوسطن سلتيكس بلقب الدوري عام 2008، انضم إلى «الملك» في ليكرز.

وكان جيمس، أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات، انتقل إلى ليكرز بموجب عقد لأربع سنوات بقيمة 154 مليون دولار، بعد ساعات قليلة من افتتاح فترة الانتقالات الحرة.

وفي خطوة مماثلة، انتقل الموزع روندو (32 عاماً) الذي شارك في مباراة كل النجوم (أول ستارز) 4 مرات، إلى ليكرز بعدما سبق له أن دافع عن ألوان أندية سلتيكس ودالاس مافريكس وساكرامنتو كينجز وشيكاغو بولز، ولعب الموسم الماضي مع نيو اورليانز بيليكانز، حيث بلغ معدله في المباراة الواحدة 8,3 نقطة و8,2 تمريرة حاسمة، و4 متابعات.

وذكرت التقارير أن روندو سيوقع عقداً لمدة عام مع ليكرز مقابل 9 ملايين يورو، على أن يتم تحرير النادي للاعب جوليوس راندل كي لا يخالف القوانين التي تنص على عدم تخطي سقف الرواتب المحدد في الدوري الأميركي.

وبدأ فريق ليكرز بتدعيم صفوفه للموسم المقبل بتعاقده لمدة عام مع كل من لاعب الجناح لانس ستيفنسون، ولاعب الارتكاز كينتافيوس كالدويل ـ بوب ولاعب الوسط جافايل ماكجي.